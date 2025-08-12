Jardim Botânico de Brasília começa a derrubada de pinheiros

O Jardim Botânico de Brasília iniciou a remoção dos pinheiros para proteger o bioma cerrado e garantir a segurança dos visitantes. Segundo Allan Freire, diretor do Jardim Botânico, os pinheiros competem de forma adversa com as árvores nativas, impedindo seu crescimento. Apesar das remoções, a visitação continua, com algumas áreas isoladas para segurança.



