Jogo no Estádio Mané Garrincha provoca mudanças no trânsito; saiba o que muda

Hoje, às 19h30, ocorrerá um jogo entre Aparecidense e Fluminense no estádio Mané Garrincha pela Copa do Brasil. A partir das 15h, o Detran atuará na fiscalização do trânsito e segurança dos pedestres nas proximidades.



Equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos com painéis eletrônicos para orientar motoristas. O estacionamento do Planetário será destinado a táxis, enquanto veículos de aplicativos usarão uma área em frente à torre de TV. Além disso, outros eventos na região central podem impactar o fluxo de trânsito, por isso é aconselhável buscar rotas alternativas.



