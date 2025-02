Jovem arrisca a própria vida ao escalar e se pendurar em monumentos de Brasília

Um jovem de 23 anos tem chamado a atenção nas redes sociais por escalar monumentos em Brasília, como a Ponte JK e a Catedral. Autodenominado "ginasta de rua", ele expõe a própria vida e a de outros, enquanto busca visualizações e engajamento na internet. A atitude irresponsável gerou indignação nas redes sociais e alerta das autoridades.



De acordo com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), as ações do jovem podem configurar crime, conforme o artigo 132, por expor a saúde e a vida de terceiros. Um advogado destaca que, se reincidente, a pena pode ser ampliada. Além disso, a escalada ilegal de monumentos mobiliza serviços de segurança, elevando o custo público e o risco para pessoas na área.