Jovem de 17 anos do Guará (DF) é aprovada em concurso público antes de terminar o ensino médio

Isabella Ferreira, uma estudante de 17 anos do Guará, foi aprovada para uma vaga como assistente administrativo no Conselho Federal de Medicina. Estudava cerca de oito horas por dia, utilizando seu celular como ferramenta principal e materiais gratuitos de cursinhos renomados. "Eu percebi esse concurso como uma oportunidade", disse Isabella.



Apesar do desafio de equilibrar o ensino médio com a preparação para o concurso e a perda da avó, Isabella manteve o foco e planeja usar a remuneração para pagar sua faculdade de medicina. "Foi desafiador, mas eu consegui", afirmou. A expectativa é que ela tome posse no cargo em breve.



