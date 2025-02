Jovem de 19 anos é estuprada por motorista de aplicativo em Ceilândia

Uma jovem de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (23) em Ceilândia. Após sair de uma festa, ela solicitou um transporte pela plataforma e ao chegar ao destino, contou à mãe o que havia acontecido, e ambas registraram a ocorrência na delegacia. O suspeito foi preso em Alexânia, Goiás, e o veículo apreendido. A empresa informou que bloqueou o perfil do motorista e está em contato com a jovem para suporte.



A Polícia Militar recomenda que usuários de aplicativos compartilhem sua localização em tempo real com pessoas de confiança para aumentar a segurança. O Sindicato dos Motoristas também manifestou repúdio ao ato de violência e reforçou o compromisso com a segurança dos passageiros.



