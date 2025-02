Jovem é preso por tentativa de homicídio no Sol Nascente após briga por drogas

A Polícia Civil prendeu um jovem suspeito de tentar matar um homem a facadas no Sol Nascente. O crime ocorreu após uma discussão sobre uma dívida relacionada a drogas. A vítima recebeu várias facadas nas costas e na barriga. O suspeito, de 19 anos, já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e deve responder pelo crime de homicídio tentado enquanto as investigações continuam para identificar outro possível envolvido. O delegado responsável pelo caso mencionou que as investigações prosseguem no sentido de tentar qualificar o outro suspeito envolvido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!