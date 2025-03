Jovem é preso suspeito de incêndio e violência doméstica no Recanto das Emas

A Polícia Civil investiga um caso de incêndio e agressão no Recanto das Emas. O suspeito, de 24 anos, foi preso após atear fogo no barraco onde moravam seus tios. Segundo o delegado Fernando Fernandes, o jovem teria tido um surto psicótico após acusar os tios de roubo. O incidente ocorreu às 5 horas da manhã e resultou em dois barracos incendiados. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas. O suspeito enfrenta acusações de incêndio, lesão corporal e violência doméstica.



