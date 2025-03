Jovem é resgatado pelos bombeiros após sofrer acidente em cachoeira em Santa Maria

Um jovem de 28 anos sofreu um acidente na cachoeira do Romualdo, em Santa Maria, e o Corpo de Bombeiros informou que o local era de difícil acesso. O percurso até a vítima levou cerca de 30 minutos. O jovem acionou os socorros e teve o pé imobilizado antes de ser levado ao Hospital Regional do Gama por militares especializados em salvamento. Um dos bombeiros destacou que o uso de calçados inadequados pode aumentar o risco de acidentes.



