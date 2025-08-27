Jovem que sobreviveu a acidente no DF fala sobre trauma psicológico e lesões físicas

Uma das vítimas do capotamento na Epia, ocorrido em 21 de agosto, prestou depoimento à polícia. Elaine Teotônio, acompanhada por um advogado, falou por duas horas e meia. No carro havia seis pessoas, entre elas Maria Eduarda Pinheiro, que faleceu no local.



Flávio Viana, o motorista, está em estado grave. Elaine comentou sobre o trauma psicológico e as lesões físicas que sofreu. As investigações, sob responsabilidade da 2ª delegacia da Asa Norte, buscam esclarecer as causas do acidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!