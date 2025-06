Jovem sofre bullying em escola de Goiás após amputação da perna devido ao câncer

Uma adolescente de 14 anos foi diagnosticada com um câncer agressivo nos ossos em outubro de 2023 e precisou amputar a perna. Ao voltar para a escola em março deste ano, enfrentou bullying. A mãe de Isabela Pimentel relatou que informou a direção escolar, mas não foram tomadas providências adequadas.



A Polícia Civil de Luziânia (GO) abriu um inquérito para investigar o caso e já ouviu várias testemunhas. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás disse que está acompanhando a situação. "Eles olhavam torto, cochichavam e riam de mim", desabafou a vítima.



O caso trouxe uma dificuldade adicional para uma família já abalada. O pai destaca que Isabela é uma fortaleza e uma inspiração para muitos, mantendo um brilho que não será apagado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!