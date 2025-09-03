Logo R7.com
Jovens entre nove e 19 anos podem se vacinar contra o HPV no Distrito Federal

A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos jovens em todo o Brasil; imunizante é gratuito

DF no Ar|Do R7

No Distrito Federal, jovens entre nove e 19 anos têm acesso à vacina contra o HPV nos postos de saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos jovens em todo o Brasil. No DF, apenas 81,5% das meninas de 9 a 14 anos estão vacinadas, enquanto entre os meninos essa cobertura é de 61,8%.

Para adolescentes entre 15 e 19 anos, as taxas são ainda mais baixas: apenas 10,9% para meninas e 6% para meninos. A vacina contra o HPV é essencial porque protege contra tipos de câncer que podem ser causados pelo vírus, como o câncer de colo do útero e outros tipos, e é disponibilizada gratuitamente.

É importante que os responsáveis e os próprios jovens procurem os postos de saúde para se vacinarem, garantindo uma proteção eficaz contra o vírus.

