Junho Roxo: cerca de 8 milhões de brasileiras podem ter lipedema sem saber

O lipedema é uma doença crônica que afeta principalmente mulheres, causando acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores. Uma comerciante começou a notar inchaço e dormência nas pernas após ter seu bebê, sinais comuns dessa condição. "Uma perna era maior do que a outra", conta. O diagnóstico foi um alívio, pois, com tratamento adequado, incluindo dieta, exercício e terapia de compressão, ela pôde recuperar sua qualidade de vida. Um cirurgião vascular explica que o lipedema é influenciado por fatores genéticos e hormonais, e que sua abordagem deve ser multidisciplinar, envolvendo angiologistas, endocrinologistas e fisioterapeutas.



Embora não tenha cura, o tratamento contínuo e especializado permite que as mulheres convivam bem com a doença. O importante, enfatiza ele, "é não desistir e viver cada dia de uma vez".



