Ladrões assaltam frentistas em posto de combustíveis no Gama e levam R$ 600

Um posto de combustíveis no setor central do Gama foi assaltado na noite da última terça-feira (21). Câmeras de segurança registraram dois homens chegando de moto e abordando os frentistas que trabalhavam no local. Um dos funcionários foi agredido ao não acreditar no assalto. Os suspeitos estavam armados e levaram mais de R$ 600 antes de fugir. O boletim de ocorrência foi registrado na 14ª delegacia do Gama, mas ninguém foi identificado até o momento. O posto, que fica próximo a uma delegacia, é considerado um local tranquilo, geralmente com presença policial.