Ladrões furtam motos em plena luz do dia no SIA (DF)

No Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), no DF, ladrões furtaram motocicletas em plena luz do dia. A ação ocorreu na última quarta-feira (21), por volta das 15h, e foi registrada por câmeras de segurança.



As imagens mostram dois indivíduos subtraindo uma moto azul de forma rápida e coordenada. O crime tem gerado preocupação entre moradores e comerciantes da região. Informações sobre os criminosos podem ser repassadas à polícia pelo número 197.



