Lentes de contato: conheça os cuidados essenciais e dicas para proteger a visão

O uso inadequado de lentes de contato pode resultar em sérios problemas oculares, incluindo infecções e até perda de visão. A arquiteta Thaina Borges, conhecida como Inari, apaixonada por cosplay, destaca a importância da higiene e do acompanhamento médico regular no uso das lentes.



É vital usar solução específica para limpeza, evitar dormir com as lentes e não usá-las na água. Especialistas alertam sobre os riscos de infecções graves devido ao uso incorreto e a compra de lentes de baixa qualidade de forma virtual, que podem exigir tratamentos complexos, como transplante de córnea. Seguir orientações é crucial para a segurança ocular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!