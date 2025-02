Lia recebe equipe do DF no Ar em Águas Lindas para café da manhã especial

A equipe do programa DF no Ar foi recebida calorosamente por Lia, uma moradora de Águas Lindas e fã dedicada da Record. Emocionada, Lia compartilhou sua trajetória desde a chegada em Brasília, destacando seu carinho pela cidade e pela emissora. "A RECORD sempre esteve em Águas Lindas, mas na minha residência, não. É uma satisfação imensa", disse Lia. Ela preparou um café da manhã especial e falou sobre seus projetos na área de beleza, incluindo cursos de cabeleireiro e manicure. A visita destacou o afeto mútuo entre Lia e a equipe da RECORD, celebrando o poder das conexões pessoais e comunitárias.



