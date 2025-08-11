Líder religioso é preso por suspeita de abuso sexual contra seis mulheres no DF

Um líder religioso foi preso preventivamente no Distrito Federal, suspeito de abusar sexualmente de seis mulheres durante rituais religiosos. A Polícia Civil relatou que ele mudava frequentemente o endereço do terreiro para dificultar as investigações. As acusações incluem estupro e violação sexual mediante fraude. Outro caso sob investigação envolve um pai de santo que teria dopado e ameaçado mulheres em condições semelhantes. As autoridades continuam a busca por mais vítimas e testemunhas.



