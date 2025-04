Livro celebra 65 anos de Brasília com foco na arte e na democracia

Na semana em que Brasília completou 65 anos, a FGV Arte e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) lançaram o livro "Brasília, a arte da democracia". A obra reúne textos de diversos autores e mais de 100 imagens, destacando a participação crucial das mulheres na cultura local e homenageando personalidades como Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Vera Brant.



O lançamento, que contou com a presença de autoridades locais e nacionais, reforça a importância da cidade como símbolo moderno e palco da construção democrática no Brasil. A obra é um tributo não só à cidade, mas também ao esforço coletivo de artistas, trabalhadores e líderes que moldaram Brasília. Além disso, propõe uma leitura inédita com foco feminino na arte e política, apontando como Brasília se torna um espaço de democracia e inovação.



