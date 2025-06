Lixão desaba em Padre Bernardo, contamina córrego e compromete abastecimento de água no DF e Entorno

Em Padre Bernardo, Goiás, parte de um lixão desabou, contaminando o córrego Santa Bárbara com chorume. A situação levou à formação de um comitê de crise para monitorar o problema. A secretária de meio ambiente orientou a população a evitar o uso da água do córrego.



Dona Emília, moradora da região, relatou problemas de saúde e destacou a ameaça constante do lixão aos moradores. Os ministérios públicos entraram com um pedido judicial para interditar o aterro e bloquear os recursos das empresas responsáveis, que operavam com base em uma liminar.



