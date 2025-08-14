Lixo é retirado em 30% no córrego em Padre Bernardo (GO), mas água segue contaminada

Após 24 dias, a operação de retirada de lixo no aterro da empresa Ouro Verde em Padre Bernardo (GO) atingiu a marca de 30% de resíduos removidos do córrego Santa Bárbara. A concentração de metais como benzeno e manganês ainda compromete a qualidade da água, ameaçando a saúde dos moradores com riscos de leucemia e danos neurológicos.



Um acordo entre a empresa e a Justiça está permitindo a remoção dos dejetos, que já mobilizou cerca de 500 caminhões. As operações incluem a construção de uma nova bacia para conter o chorume, enquanto técnicos descrevem o cenário como um "tsunami de lixo".



