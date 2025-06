Lixo na EPIA Sul gera mobilização do SLU, no DF

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) está atuando na EPIA Sul, no Distrito Federal, para remover lixo acumulado em frente a um shopping movimentado. A denúncia de descarte inadequado de resíduos levou à ação imediata da equipe. O descarte irregular de lixo nas ruas representa um crime ambiental e impacta a saúde pública, reforçando a importância de seguir as orientações de descarte correto.



