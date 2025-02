Lobo-guará aparece em escola do Lago Sul durante a madrugada

Câmeras de segurança de uma escola particular no Lago Sul registraram a presença de um lobo-guará na madrugada desta segunda-feira. O animal foi visto inicialmente no estacionamento da escola e depois por um pai de aluno nas proximidades. A Polícia Militar Ambiental foi acionada às 5h, mas não encontrou o lobo. Caso o lobo seja visto novamente, as recomendações são manter a calma, não se aproximar, não alimentar o animal e acionar o Batalhão Ambiental pelo 190. O lobo-guará é um animal tímido e inofensivo, símbolo do Brasil, conhecido por estampar a cédula de duzentos reais. A presença de animais silvestres em áreas urbanas é atribuída à perda de habitat devido ao desmatamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!