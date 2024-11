Local de descarte de lixo e entulho vira ponto de convivência no Sol Nascente (DF)

A transformação de espaços é essencial para a melhoria da qualidade de vida. Um exemplo disso é a revitalização de um terreno baldio no Sol Nascente (DF), que antes era utilizado pela própria população para jogar lixo e entulho. Com a implementação de um projeto de sustentabilidade, o local foi transformado em um espaço de convivência para a comunidade. Vídeos feitos pelos moradores mostraram o antigo lixão a céu aberto, com colchões, gavetas e restos de construção, além do acúmulo de água parada. No Distrito Federal, 35 pontos críticos serão revitalizados por uma empresa especializada em limpeza urbana.