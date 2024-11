Lojas abrem vagas temporárias para o fim do ano: veja dicas para melhorar o currículo

Com as festas de fim de ano, as vendas disparam no comércio. Por isso, as lojas começam a reforçar o quadro de funcionários para atender a demanda dos clientes. A gerente de uma loja de sapatos explica que procura pessoas que queiram trabalhar e demonstrem ter energia para isso. Segundo ela, é possível observar se o candidato é esforçado durante a entrevista e é importante dar oportunidade para essas pessoas.



A especialista Juliana Nóbrega aponta que é necessário demonstrar no currículo as experiências passadas para mostrar que o candidato poderá ter engajamento rápido com o serviço. Ela indica que o trabalhador encare a vaga temporária com a mesma dedicação e responsabilidade como se estivesse efetivado, pois isso pode ser uma realidade após o término do contrato.