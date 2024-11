Lojistas ficam inseguros com onda de furtos e arrombamentos na Asa Norte

A Asa Norte (DF) vem se tornando um local perigoso, com diversas ocorrências de furto, roubo e outros tipos de crimes. Como mostrado pela equipe de reportagem da RECORD Brasília, os moradores já haviam denunciado a violência na região e demonstraram o sentimento de medo ao andar pelas quadras. Os donos de lojas também tentam manter os estabelecimentos em meio a uma onda de arrombamentos e furtos.



Segundo os moradores e lojistas da quadra 712/713 Norte, diversas lojas fecharam na região por conta da insegurança do bairro. Ainda de acordo com os relatos, o trecho é local de passagem de moradores em situação de rua, acolhidos pela Casa do Ceará, localizada na região. A Polícia Militar do DF faz rondas no local e já encontrou objetos furtados pelos moradores da casa, principalmente cabos de energia.



Segundo o coronel Lima, da PMDF, responsável pela segurança na Asa Norte, o principal problema que causa a insegurança é o trânsito de moradores em situação de rua na região. Ele afirma que o quadro de policiais disponíveis para patrulhar nas ruas está escasso, mas será reforçado após os resultados do concurso da PMDF. Enquanto isso, eles recebem apoio do Comando Geral e atuam a partir das denúncias feitas pelos moradores.