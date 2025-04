Oportunidades de estágio: CIEE oferece mais de 8 mil vagas no Brasil

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com mais de 8 mil vagas disponíveis em todo o Brasil, sendo que mais de 700 estão no Distrito Federal. As oportunidades abrangem áreas como administração, ensino médio, educação e área jurídica. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo portal ciei.org.br ou visitar a sede do CIEE localizada no Sudoeste.



