Programa do governo federal quer vacinar 30 milhões de estudantes até 25 de abril

O governo federal está realizando um mutirão de vacinação como parte do programa Saúde nas Escolas, visando vacinar quase 30 milhões de estudantes de até 15 anos. Segundo a diretora de atendimento e apoio à saúde do estudante da Secretaria de Educação, as vacinas incluem febre amarela, DTP e tríplice viral.



A campanha, que vai até 25 de abril, envolve 109 mil escolas em mais de 5 mil municípios e ocorre durante o horário escolar, com consentimento dos pais. Essa iniciativa não apenas facilita o acesso à vacinação, mas também garante a cobertura vacinal das crianças.



