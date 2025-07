Macacos-aranha-de-testa-branca são nova atração no zoológico de Brasília

O zoológico de Brasília apresenta um casal de macacos-aranh- de-testa-branca como nova atração. A fêmea foi resgatada pelo Ibama em 2019, e o macho chegou transferido do zoológico de Goiânia em maio deste ano. Ambos são adultos, e a chegada do macho faz parte da iniciativa para preservação das espécies ameaçadas. A espécie, nativa do Brasil, é classificada como "em perigo" pelo ICMBio.



