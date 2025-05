Mãe de bebê com queimaduras nos pés cobra explicações de creche em entrevista exclusiva

Um menino de um ano e meio sofreu queimaduras nos pés em uma creche no Gama (DF), em março deste ano. Durante uma entrevista exclusiva, a mãe, Monara Lourenço, detalha o impacto no filho que enfrentou cirurgia e traumas. Ela precisou deixar o trabalho para cuidar do menino e realocar seus outros filhos.



A diretora da creche disse que o incidente ocorreu quando um tapete anti-impacto exposto ao sol queimou os pés das crianças. A polícia investiga o caso. A proprietária da creche foi indiciada por maus-tratos e lesão corporal, mas não compareceu à delegacia. Monara busca justiça, destacando o descaso da creche.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!