Mãe e filha são presas por golpes milionários contra donos de chácaras do DF

A polícia do Distrito Federal prendeu duas mulheres, mãe e filha, suspeitas de aplicar golpes em seis donos de chácaras. As acusadas se passavam por compradoras de terras e exigiam taxas inexistentes, alegando que o dinheiro estava no exterior.



Elas foram detidas em Ceilândia e são investigadas por estelionato, com prejuízo total de R$ 570 mil. As autoridades apreenderam documentos e celulares para rastrear o destino dos valores e solicitam que outras vítimas se apresentem.



