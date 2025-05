Mães compartilham os desafios e esperanças da maternidade na UTI neonatal

O período neonatal é especialmente desafiador para mães que veem seus filhos na UTI. Fernanda Bittencourt é mãe de Malu, que está internada há 20 dias após um nascimento prematuro. "A gente já cria essa expectativa de ir com o nosso bebê para casa", desabafa.



Grazielle Martins Silva, enfrentando 70 dias de internação com suas trigêmeas, destaca que a UTI é um ambiente de aprendizado constante. Médicos e psicólogos no hospital garantem suporte emocional, permitindo que pais permaneçam ao lado dos filhos 24 horas por dia. É um espaço de paciência, pequenas vitórias e necessidade de apoio.



O cuidado com a saúde mental das mães é essencial para navegar por este período, ressaltado pela equipe de saúde que busca acolher a família inteira, fortalecendo o laço entre mãe e filho mesmo em condições desafiadoras.



