Maio Amarelo: evento no DF reúne 3 mil alunos para conscientização no trânsito

Mais de 3 mil alunos participarão da abertura do Maio Amarelo no Museu Nacional da República. O evento, iniciado às 9h, terá palestras educativas, jogos interativos, teatro e simulações de consumo de álcool no trânsito.



Com o tema "Desacelere, seu bem maior é a vida", a campanha, promovida pelo Detran do Distrito Federal em parceria com autoridades locais e nacionais, visa engajar a sociedade na redução de acidentes e mortes no trânsito.



