Maio Laranja: DF lança campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promove uma campanha em maio para combater o abuso sexual infantil. As ações incluem palestras em 12 escolas e a exibição do filme "Manas" no dia 22 de maio às 18h30 no Cine Brasília, com debate mediado pela secretária Marcela Passamani. O foco é disseminar informações sobre prevenção para crianças, adolescentes e seus responsáveis. A campanha busca também incentivar o diálogo familiar sobre o tema.



