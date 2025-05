Maior museu de ilusão de ótica do mundo chega a Brasília e público já pode conferir de perto

O maior acervo de ilusão de ótica do mundo está Brasília, pela primeira vez na América Latina, no Pátio Brasil Shopping. A mostra, curada pelo físico Júlio Abdala, oferece experiências únicas que exploram a perspectiva e encantam todas as idades.



A visitação é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), com a opção de desconto para grupos de três pessoas. A exposição permanecerá na cidade por três meses, proporcionando uma experiência educativa e divertida para toda a família.



