Mais 171 linhas de ônibus deixam de receber pagamento em dinheiro no DF

Mais 171 linhas de ônibus do transporte público coletivo do Distrito Federal deixaram de receber pagamento das passagens em dinheiro nesta segunda-feira (14). Agora, 46% das 933 linhas que operam na capital do país aceitam apenas cartões bancários, de transporte ou bilhete avulso.



O programa ‘Dinheiro Não Vai Mais Andar de Ônibus’, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, está sendo implantado de forma gradual desde 1º de julho. A medida visa modernizar o sistema de transporte, com um sistema de pagamento de passagens totalmente eletrônico.