Mais de 2 mil estudantes participam de competição de robótica em Brasília

Mais de dois mil estudantes de todo o Brasil participam da maior competição de robótica do país, realizada pelo Sesi no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília . A competição, que inclui categorias como FLL e UF1 Schools, destaca-se pela disputa de mini carrinhos da Fórmula 1, projetados e construídos pelos alunos. Estes estudantes, divididos em suas startups, buscam patrocínios e aplicam conhecimentos em áreas como engenharia, marketing e finanças. “É muito gratificante representar nossa capital”, diz Guilherme, um dos participantes. Os melhores colocados terão a chance de representar o Brasil em competições internacionais nos EUA.



