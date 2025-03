Mais de 2 mil estudantes participam de maior feira de robótica do mundo no DF

A maior feira de tecnologia do mundo está acontecendo em Brasília , reunindo mais de 2 mil estudantes em competições emocionantes, como Fórmula 1 mini e robôs Lego. Com entrada gratuita, o evento oferece transporte gratuito a partir do SESI Lab, próximo à rodoviária do plano piloto. Os visitantes podem participar de oficinas e explorar diversas atividades makers. Um destaque é a equipe de Minas Gerais, que se classificou em terceiro lugar no Regional e agora compete em Brasília. "Participar da equipe é incrível. Poder programar, montar, é uma experiência única", revela uma das competidoras. O evento ocorre até sábado, das 9h às 17h, e promete incentivar a educação e a tecnologia.



