Mais de 27 mil famílias ficam isentas de conta de energia com nova regra da tarifa social

Mais de 27 mil famílias no Distrito Federal estão isentas da conta de energia elétrica devido a uma nova regra do governo federal. O benefício é destinado a núcleos familiares cuja soma dos rendimentos não ultrapassa meio salário mínimo.



Famílias que consomem até 80 kWh têm suas contas zeradas automaticamente se estiverem cadastradas no Bolsa Família ou receberem o Benefício de Prestação Continuada. É necessário manter os cadastros atualizados para evitar cobranças indevidas, e qualquer questão relacionada ao CPF e moradia deve ser verificada com a Neoenergia.



