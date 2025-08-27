Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Mais de 27 mil famílias ficam isentas de conta de energia com nova regra da tarifa social

O benefício é destinado a núcleos familiares cuja soma dos rendimentos não ultrapassa meio salário mínimo

DF no Ar|Do R7

Mais de 27 mil famílias no Distrito Federal estão isentas da conta de energia elétrica devido a uma nova regra do governo federal. O benefício é destinado a núcleos familiares cuja soma dos rendimentos não ultrapassa meio salário mínimo.

Famílias que consomem até 80 kWh têm suas contas zeradas automaticamente se estiverem cadastradas no Bolsa Família ou receberem o Benefício de Prestação Continuada. É necessário manter os cadastros atualizados para evitar cobranças indevidas, e qualquer questão relacionada ao CPF e moradia deve ser verificada com a Neoenergia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bolsa Família
  • BPC (Benefício de Prestação Continuada)
  • CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
  • Distrito Federal
  • Energia
  • Governo Federal
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.