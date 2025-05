Mais de 3 mil ocorrências de furto de cabos e vandalismo são registradas no DF

No último ano, foram registradas mais de 3 mil ocorrências relacionadas a furtos de cabos de energia em Brasília. Aproximadamente 75 quilômetros de fios foram levados, gerando um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão. O GDF também reportou o furto ou vandalismo de 500 mudas da Secretaria de Agricultura, enquanto o Departamento de Estradas e Rodagem contabilizou 986 placas destruídas ou furtadas. Houve ainda registro do furto de grama sintética destinada a campos públicos, destacando a necessidade de conscientização e denúncia desses crimes.



