Mais de 62 mil pessoas ficam sem energia no DF por colisões de carros contra postes

Dados da Neoenergia indicam que entre janeiro e abril deste ano, 35 postes de energia foram trocados em decorrência de acidentes com veículos. Cada substituição custa, em média, R$ 5 mil. Mais de 62 mil pessoas ficaram sem energia elétrica devido a esses incidentes.



"Quando um acidente como esse acontece, o prejuízo vai muito além do veículo", alertam os dados divulgados. A média mensal é de cinco trocas, um aumento de 59% em comparação ao ano anterior. Em maio, a Neoenergia Brasília realizará ações educativas no Distrito Federal, com orientações de segurança para motoristas e motociclistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!