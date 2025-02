Mais de 8.000 CNHs aguardam retirada após devolução pelos Correios no DF

No Distrito Federal, mais de 8 mil carteiras de habilitação foram devolvidas pelos Correios e aguardam retirada nos postos do Detran. Condutores que solicitaram renovação ou segunda via devem agendar atendimento via aplicativo ou portal do Detran. As carteiras são organizadas pelo local de residência e a localização pode ser consultada através dos números 154 ou 156. André Batista, coordenador geral de atendimento ao usuário, alerta que mesmo com a versão digital da CNH, é importante possuir a versão impressa para evitar problemas, como falhas no aplicativo ou viagens ao exterior.