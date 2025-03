Mais de R$ 3 milhões em mercadorias com notas irregulares são apreendidas

A Receita do Distrito Federal apreendeu mercadorias avaliadas em mais de R$ 3 milhões, incluindo arroz, feijão e soja, sem documentação fiscal. Equipes atuaram 24 horas em diversos locais garantem a apreensão. “Essas operações protegem contribuintes que trabalham regularmente”, afirma Silvino Nogueira Filho, coordenador de fiscalização tributária. Se não houver recurso em 30 dias, mercadorias são doadas a instituições de caridade. Para reincidência, a multa pode dobrar, atingindo 200% do imposto devido.



