Maratona Monumental de Brasília: 12 mil corredores participaram de corrida internacional no DF

Pelo menos 12 mil pessoas percorreram os circuitos entre sábado e domingo da Maratona Monumental de Brasília. Entre os corredores, 585 diferentes cidades do país. Além de 43 nacionalidades, representadas por 188 corredores de outros países. A prova passou por pontos turísticos da cidade. Esta é a quinta edição da corrida que passou a fazer parte do Circuito Mega Finisher, um circuito sul-americano de maratonas e meias-maratonas, colocando a capital federal no grupo de cidades.