Marinha investiga acidente entre moto bicicleta aquática no Lago Paranoá

A Marinha irá investigar um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta aquática no Lago Paranoá. O caso aconteceu em 23 de fevereiro e a câmera de uma residência registrou o momento da colisão, onde um adolescente sofreu um corte na cabeça, enquanto outro conseguiu pular na água antes do impacto. A Capitania Fluvial de Brasília destaca que a velocidade máxima permitida nesse trecho é de três nós, cerca de 5 km/h. Fiscalizações são realizadas para garantir o cumprimento das normas de navegação. "Há um mapeamento no lago com áreas restritas para atividades específicas", informa a Capitania, reforçando a importância de seguir as regras básicas de segurança náutica.



