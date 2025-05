Mega Dance reúne 4 mil pessoas no DF e inspira jovens por meio da arte e música

A 4ª edição do Mega Dance atraiu mais de quatro mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília , no domingo (18). Promovido pela Força Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, o evento reuniu dez grupos de dança, com 350 dançarinos. O objetivo foi promover inclusão e autoestima entre os jovens, através da arte e cultura.



"Um evento dessa magnitude vem para mostrar que tem outro caminho," declarou uma participante. O vencedor foi o grupo Solos Sagrados. Além das apresentações, o evento ofereceu um espaço para desabafos, demonstrando preocupação com o bem-estar dos jovens presentes.



