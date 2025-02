Menina picada por jararaca enfrenta desafios em busca de atendimento médico no DF

Uma menina de cinco anos foi socorrida pela Polícia Militar do Distrito Federal depois de ser picada por uma jararaca filhote na noite de segunda-feira (3). Segundo a corporação, a criança foi picada no Altiplano Leste, e a avó, em desespero, buscou ajuda no Posto Policial Rodoviário do Lago Sul, onde os policiais a levaram para a emergência do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte). Ao chegarem na unidade, contudo, a equipe foi informada de que não havia pediatras disponíveis e foram recomendados a seguir para o HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília). Na unidade, a menina recebeu os primeiros socorros, mas no local não tinha soro antiofídico necessário para tratar a picada da jararaca. Os policiais então acompanharam um chefe da farmácia do hospital para o HRAN, onde coletaram o medicamento e retornaram para o Hospital Materno Infantil. A menina recebeu o soro e ficou internada, com previsão de alta em um ou dois dias.