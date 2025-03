Mês Mundial da Saúde reforça necessidade de cuidados diários e consultas ao dentista

No Mês Mundial da Saúde Bucal, especialistas ressaltam a importância de cuidados preventivos e acesso a tratamentos odontológicos. No quadro "Saúde Preventiva" desta semana, a doutora Anna Karolina Ximenes explica que a escovação correta requer uma escova macia e pequenos movimentos circulares e de vai-e-vem, conduzidos com cuidado para evitar problemas dentários.



A OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que mais de três bilhões de pessoas sofrem de doenças bucais. Hábitos diários, como a escovação e o uso do fio dental, são fundamentais para a prevenção. Além disso, a alimentação saudável e a gestão do estresse também influenciam a saúde da boca. Ensinar crianças a importância da higiene oral desde cedo é crucial para evitar problemas futuros.



