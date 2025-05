Mesmo com direitos garantidos, pessoas com deficiência ainda enfrentam desafios diários

A acessibilidade é um direito garantido por leis, como a Constituição de 1988 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visam proporcionar igualdade de oportunidades para todos. No Distrito Federal, há mais de 2.800 pessoas surdas e milhares com deficiências visuais enfrentando desafios diários.



O Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, uma referência nacional, ajuda na adaptação de alunos para uma vida autônoma. No entanto, a falta de uma sede própria há 40 anos limita sua capacidade de atendimento. Essa situação reflete a realidade de muitas pessoas, que relatam as dificuldades enfrentadas devido à pouca infraestrutura acessível na cidade.



A solidariedade e o trabalho coletivo, como o de conserto de máquinas de Braille são essenciais nesse cenário. A Secretaria da Pessoa com Deficiência trabalha para articular políticas públicas inclusivas, na esperança de um futuro mais acessível para todos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!