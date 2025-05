Metrô aos domingos com gratuidade e horário estendido deve causar renúncia de R$ 30 milhões

Desde o último fim de semana, o metrô passou a funcionar aos domingos até às 21h30, como parte do programa Vai de Graça, que oferece gratuidade no transporte. A medida tem sido uma vantagem para quem trabalha ou quer passear na cidade. O governo estima uma renúncia de receita de até R$ 30 milhões por ano, esperando compensar essa perda com o aumento da movimentação econômica.



