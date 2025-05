Metrô do DF funcionará em horário especial para o Dia Mundial da Diversidade Cultural

Nesta quarta-feira (21), o metrô do Distrito Federal terá horário de funcionamento estendido devido às celebrações do Dia Mundial da Diversidade Cultural. Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque até 11h30 da noite e, posteriormente, apenas a estação central permanecerá aberta para embarque até as 3 horas da manhã.



Na Praça dos Três Poderes, a programação se inicia às 9 horas da manhã e se estende até a madrugada, com a expectativa de um grande público. Entre os artistas que se apresentarão estão Ana Castela e FrejaT, enriquecendo as comemorações do dia. A estrutura para o evento já está montada, com um palco em frente ao STF.



